Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на контрактую службу, расположенный на улице Яблочкова, 5, строение 1. Он высоко оценил работу и уровень организации пункта.

"Мне это особенно интересно, потому что я член Общественного совета министерства обороны и в каждой комнате я спрашивал, есть ли что-то, что не нравится. Получил только один такой ответ, что раньше было плохо, самые первые пункты не оборудованы были, а вот сейчас все очень здорово оборудовано", – сказан он.

Газманов подчеркнул, что специалисты следят за состоянием тех, кто решил прийти и подписать контракт на службу.

Артист добавил, что не ожидал увидеть такой тщательной работы сотрудников по изучению граждан. Они смотрят группу крови, анализируют профессиональные навыки и объясняют, куда именно человек может попасть для дальнейшей службы.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля. Все желающие могут посетить пункт в его рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

Всю информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

