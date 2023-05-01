Волонтеры рассказали, какие вопросы о контрактной службе интересуют граждан

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Граждане задают вопросы, может ли служба по контракту стать альтернативой срочной, а также о возможностях службы в тылу. Об этом рассказал волонтер из центра отбора на контрактную службу Никита Мосинов, который располагается по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

"Очень часто подходит молодежь с вопросом, можно ли пройти контрактную службу как альтернативу срочной; мужчины старше 50 лет спрашивают о возможности применения имеющейся гражданской специальности в рамках службы", – сказал Мосинов.

Он пояснил, что граждан интересуют условия прохождения контрактной службы. По его словам, был случай, когда мужчины задавали вопросы по контрактной службе, а в ходе общения выяснилось, что их друзья в настоящее время проходят службу в зоне спецоперации. Он подчеркнул, что вероятнее всего эти мужчины пойдут защищать Родину.

Волонтер Руслан Дадашев отметил, что также контрактной службой интересуются иностранные граждане.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Ранее сообщалось, что основатели коллектива "Сурганова и оркестр" Светлана Сурганова и Валерий Тхай высоко оценили уровень организации единого столичного пункта отбора на контрактную службу.

Гости пункта смогут отдохнуть там и дождаться результатов комиссии. Коллектив дал небольшое выступление в поддержку добровольцев. В свою очередь, Тхай заявил, что посетители пункта были заинтересованы их маленьким концертом.



Москвичам рассказали о работе единого пункта отбора на контрактную службу