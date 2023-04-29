Волонтеры рассказали о высоком интересе горожан к прохождению контрактной службы

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Москвичи начали активно проявлять интерес к информации о прохождении военной службы по контракту. Об этом сообщили волонтеры единого пункта отбора на военную службу на улице Яблочкова.

Они указали, что иностранные граждане также проявляют интерес и задают вопросы. Волонтеры уточнили, что чаще к ним направляются молодые люди 20–30 лет.

Высокий интерес горожан также заметила волонтер из пункта на улице Арбат.

"Совсем недавно к нам подошел пожилой мужчина, рассказал очень трогательную историю о том, что у него сейчас в зоне СВО находятся его сын и внук. Спрашивал, до какого возраста идет набор на службу по контракту и очень сильно хотел попасть в центр на улицу Яблочкова", – добавила она.

Ранее сообщалось, что жители столицы, которые заинтересовались военной службой по контракту, могут получить всю необходимую информацию ежедневно по нескольким каналам связи. Волонтер Центра отбора граждан на добровольную военную службу по контракту Ольга добавила, что стенды ведут свою ежедневную работу уже около трех недель.

В пункте отбора на службу по контракту на улице Яблочкова зафиксировали наплыв посетителей