Волонтеры: москвичи положительно относятся к информации о возможности контрактной службы

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Жители столицы, которые заинтересовались военной службой по контракту, могут получить всю необходимую информацию ежедневно по нескольким каналам связи, рассказали волонтеры, работающие в пункте отбора на военную службу по контракту.

"Мы занимаемся информированием наших граждан по вопросам, условиям, льготам, социальным гарантиям и денежным довольствиям по контракту. В случаях если у них возникают индивидуальные вопросы, мы их направляем либо по горячей линии по номеру 117, либо на сайт mos.ru, либо на наш официальный центр", – сказал волонтер Георгий, работающий на одном из информационных стендов, находящихся в столице.

Волонтер Центра отбора граждан на добровольную военную службу по контракту Ольга добавила, что стенды ведут свою ежедневную работу уже около трех недель.

"Очень много вопросов по тому, где находится этот центр, кому можно позвонить, обратиться по всем интересующим своим вопросам", – рассказала она.

По словам волонтеров, жители столицы положительно относятся к информации о возможности заключения контракта на военную службу.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу 3 апреля. Его можно посетить в рабочие часы – с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна.

С 4 апреля начал свою работу чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Все, кто хочет получить ответы относительно службы по контракту и о предоставляемых льготах, могут обратиться к виртуальному помощнику.

