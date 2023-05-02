Собянин поздравил с наступающим Днем Победы проходящих подготовку московских контрактников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин встретился в центрах "Патриот" и "Авангард" с москвичами, заключившими контракт на военную службу, и поздравил их с наступающим Днем Победы. Об этом мэр столицы рассказал на своем сайте.

"Ребята получают экипировку, проходят подготовку. Постарались создать для них хорошие условия", – отметил он.

Собянин также пообщался с контрактниками и поздравил их с наступающим Днем Победы.

В столице продолжает работать единый пункт отбора на военную службу по контракту, который можно посетить с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна. Пункт расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также москвичи могут узнать всю информацию через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Все, кто хочет получить ответы относительно службы по контракту и о предоставляемых льготах, могут обратиться к виртуальному помощнику.

Ранее волонтеры единого пункта отбора на военную службу рассказали об интересе москвичей к информации о прохождении военной службы по контракту. По их словам, не меньше заинтересованности проявляют и иностранные граждане, но чаще всего, по их словам, к ним направляются молодые люди 20–30 лет.



Москвичам рассказали об особенностях работы пункта отбора на военную службу по контракту