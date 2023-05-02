Валерий Баринов высоко оценил организацию пункта отбора на контрактную службу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Советский и российский актер Валерий Баринов посетил единый московский пункт отбора на контрактную службу, который находится на улице Яблочкова, дом 5, строение 1. По словам артиста, он решил лично поддержать защитников Родины.

"Я пришел посмотреть на этих людей, на эти лица, понимаете, и пришел, чтобы выразить им свое восхищение, потому что без всяких высокопарных слов это действительно наша надежда, это люди, которые идут за победой", – высказался он.

Баринов высоко оценил работу специалистов и уровень организации приема людей. По его мнению, здесь все "сделано так, как должно быть".

Ранее лидер музыкальной группы Uma2rmaH Владимир Кристовский посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Певец высоко оценил условия, которые организовали в пункте. По его словам, там есть зоны для отдыха, а также столовая. Кроме того, он отметил количество специалистов, которые обслуживают и контролируют деятельность центра.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу работает с 09:00 до 20:00. Обслуживание проходит в режиме одного окна. Дополнительную информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также москвичи могут узнать всю информацию через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.



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