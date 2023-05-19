Более 117 тысяч контрактников и добровольцев приняли в ВС РФ с начала 2023 года

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С начала 2023 года на службу в Вооруженные силы (ВС) РФ приняли свыше 117 400 контрактников и добровольцев. Об этом сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании, посвященном вопросам отбора на военную службу по контракту.

"Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных сил России контрактниками в рамках указания президента на эту тему", – цитирует его РИА Новости.

Медведев подчеркнул, что в мероприятиях по дополнительному набору в российскую армию принимали участие лица, присутствующие на совещании.

В свою очередь, агентство, ссылаясь на источники в СБ РФ, сообщает, что набор на военную службу по контракту в стране проходит "очень неплохими" темпами.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в ВС РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Действие документа также распространяется на супруг, детей и родителей лиц.

