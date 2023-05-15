Москалькова призвала определить категории граждан РФ, не подлежащих мобилизации

Фото: depositphotos/nejron

В российском законодательстве необходимо закрепить категории граждан, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации. С такой идеей выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее мнению, следует обновить редакцию федеральных законов "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ" и "О воинской обязанности и военной службе".

Вместе с этим Москалькова рекомендовала прописать в российском законодательстве основания и процедуру демобилизации граждан, если установлено, что они были призваны на военную службу необоснованно. Согласно докладу омбудсмена за 2022 год, законы РФ не предусматривают демобилизацию россиян по необоснованности их призыва.

Москалькова подчеркнула, что чаще всего возврат граждан РФ по месту жительства проходит через отмену решения комиссии о призыве. Из-за этого, считает уполномоченный по правам человека, законодательство по этому вопросу следует обновить.

"Желательно <...> исчерпывающе прописать основания и процедуру демобилизации граждан в связи с необоснованностью их призыва на военную службу, права и обязанности военных комиссариатов, а также вопросы призыва и прохождения службы граждан, уволенных в запас после прохождения альтернативной гражданской службы", – передает ТАСС текст доклада.

Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу одобрил указ, согласно которому в стране устанавливается порядок социальных выплат призванным в рамках частичной мобилизации гражданам. Ежемесячные льготы мобилизованные смогут получить со дня назначения на должность и до дня освобождения с нее.

Москвичи смогут узнать у волонтеров информацию о службе по контракту