Пришедшие в столичный пункт отбора контрактников рассказали о своей мотивации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждане, пришедшие в столичный пункт отбора на службу по контракту, сообщили, что причиной для вступления в ряды Вооруженных сил (ВС) РФ для них стало желание защитить Родину, которая находится в опасности.

"Дедушки воевали, два прадедушки воевали, и даже бабушка воевала на Великой Отечественной войне. И я могу сейчас оставаться здесь дома, в Москве, в тепле и благополучии, когда Родина в опасности?" – сказал один из посетителей.

Другой пришедший в пункт заявил, что состоял в добровольческих подразделениях с 2014 года, а поэтому осведомлен напрямую о том, что происходит в зоне спецоперации. Вместе с тем он задался вопросом, кто, если не россияне, будет защищать страну.

Еще один мужчина высказал мнение, что России необходимо прекратить зло, которое "все равно дойдет до нас".

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу располагается по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетителей обслуживают в режиме одного окна в период с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы. Также москвичи могут задать вопросы о военной службе по контракту через чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.

Подать заявление для заключения военного контракта с Минобороны РФ можно на портале "Госуслуги". Процедура осуществляется в электронном виде.

