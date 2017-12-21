В России планируют ввести День военной присяги

21 декабря, 14:56
Фото: ТАСС/Артур Лебедев
День военной присяги могут начать отмечать в России 8 апреля. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму в ближайшее время.
Дата связана с историей раздела Черноморского флота, на котором после развала СССР настаивала Украина, сообщает RT.
В январе 1992 года Черноморский флот отказался принимать военную присягу Украине, а в апреле был подписан указ "О переходе под юрисдикцию Российской Федерации Черноморского флота".
Конфликт удалось разрешить 8 апреля в результате договоренности президентов двух стран.
По мнению первого зампреда комитета Совфеда по обороне Франца Клинцевича, "дата, связанная с отказом Черноморского флота принять присягу (Украине), была ключевым моментом в морально-психологической подготовке вооруженных сил, в формировании настоящих патриотических чувств и ценностей".
Ранее сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила ввести в России День верности воинской присяге 4 января. Позже дату и ее название решили скорректировать.
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