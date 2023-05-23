ГД приняла закон об установлении 21 ноября Днем воинской присяги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект, устанавливающий 21 ноября Днем воинской присяги. Об этом пишет ТАСС.

Учреждение такой даты направлено на воспитание граждан РФ, прежде всего молодежи, в духе преданности Родине и беззаветного служения ей, сказано в пояснительных материалах. Добавляется, что делать это будут на исторических примерах верности воинов долгу.

Известно, что дата закрепит на уровне законодательства важное событие в жизни общества и государства, символизирующее готовность человека принять присягу, добровольно выполнять воинский долг и жертвовать во имя Отечества и народа.

Изменения вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России".

Ранее записавшиеся на военную службу по контракту назвали патриотизм основным мотивом.

"Чувство патриотизма и выполнение присяги. Я один раз давал присягу. Народ в опасности – надо защитить. Поэтому я пошел на военную службу", – рассказал один из добровольцев.

Также фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий введение термина "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер их поддержки. Согласно пояснительной записке к документу, приобретение данного статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий.