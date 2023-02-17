В Госдуму внесен законопроект о статусе "дети спецоперации"

Фото: Минобороны РФ

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, предлагающий введение термина "дети спецоперации" и предусматривающий возможность мер их поддержки. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

"Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации", – указано в тексте законопроекта.

Согласно пояснительной записке к документу, приобретение данного статуса даст юридические основания и условия для принятия мер по компенсации страданий и потерь, понесенных этими гражданами в результате боевых действий.

Правительство России и органы местной власти смогут предоставлять гражданам со статусом "дети спецоперации" необходимые и справедливые льготы по примеру тех, кто имеет статус "детей войны".

В конце января этого года руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил установить статус "дети спецоперации". Это касается граждан, чье детство прошло в одном из регионов проведения СВО.

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Согласно документам, жители новых субъектов признаются российскими гражданами. Приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги.



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