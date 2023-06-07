Будущие контрактники рассказали о своем решении записаться на военную службу

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Будущие контрактники рассказали о причинах своего решения пойти на военную службу в едином столичном пункте отбора на военную службу по контракту.

"Собственно я решил, что не могу оставаться в стороне. Как мне кажется, любой мужчина не должен оставаться в стороне", – рассказал один из собеседников.

Другой пришедший в центр назвал защиту родины долгом и обязанностью.

"Мы подписываем контракт, идем защищать нашу Родину в составе нашей бригады, в которой мы воевали уже полгода. Кто, если не мы?!" – отметил он.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Прием работает с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, для желающих заключить контракт работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram даст подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту