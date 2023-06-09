Будущие контрактники рассказали о своем решении защищать Родину в зоне СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Посетители единого столичного пункта отбора на контрактную службу рассказали о своей готовности защищать государство с оружием в руках.

По словам будущих контрактников, их решение является добровольным, оно продиктовано чувством долга перед страной.

"Пришел я сюда добровольно, сам. У меня отец военнослужащий, прадед у меня – участник Великой Отечественной, дед мой – тоже участник войны. Поэтому я считаю, что пора, время пришло", – поделился один из гостей пункта.

Другой доброволец отметил, что имеет боевой опыт, который пригодится в зоне проведения спецоперации. По его словам, у него за плечами три заключенных контракта. Мужчина поделился, что является ветераном боевых действий.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Прийти туда можно с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram имеет подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих.

Россияне также могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с министерством обороны РФ.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту