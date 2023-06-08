Семьи погибших в СВО добровольцев начнут получать подтверждающие льготы удостоверения

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российское правительство подписало постановление, которое позволит семьям погибших в ходе спецоперации добровольцев получить удостоверение, подтверждающее статус участника СВО. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Семьи добровольцев, погибших при выполнении задач специальной военной операции, смогут получать удостоверения единого образца, подтверждающие их статус и право на полагающиеся по закону льготы и выплаты", – говорится в сообщении.

Согласно постановлению, выдавать документ будут военкоматы российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства. Для этого члену семьи следует подать заявку.

Ранее стало известно, что рабочая группа по вопросам спецоперации внесла в Госдуму поправки, которые предполагают ежемесячные выплаты участникам СВО в денежной форме. По словам секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака, об этом просили сами участники специальной военной операции.

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