Мобилизованных с преступлениями средней тяжести освободят от наказания после награждения

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Мобилизованных граждан, совершивших преступления небольшой или средней тяжести, освободят от наказания после награждения или увольнения со службы. Соответствующий законопроект был размещен в думской электронной базе.

Действие законопроекта распространится на мобилизованных и граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время. Учитываться при этом будут случаи, произошедшие до вступления документа в силу.

Из документа следует, что под его действие также подпадают мобилизованные или служащие по контракту, в отношении которых уголовные дела велись на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей до 30 сентября 2022 года.

Инициаторами законопроекта депутаты Госдумы Павел Крашенинников, Ирина Панькина и председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. С соответствующим проектом депутаты и сенатор обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину.

До этого в Госдуму внесли законопроект о приоритете участников спецоперации при трудоустройстве на работу в государственные или муниципальные предприятия. Согласно ему, военные и члены их семей будут рассматриваться работодателями как кандидаты с преимуществом. Законопроект в Госдуму внесла член Совета Федерации Ольга Ковитиди.



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