06 июня, 21:36Общество
В Госдуме сообщили, что СМС-оповещения о мобилизации не будут приравнены к повесткам
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
СМС-оповещения о мобилизации не будут юридически приравниваться к повесткам, сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК.
"СМС – это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована", – объяснил он.
Картаполов заверил, что к ответственности не будут привлекать тех, кто не получил СМС-оповещение.
Он также рассказал, что пока нет готового варианта текста сообщения, однако в нем будет говориться примерно следующее: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".
Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Ведомство предложило оповещать мобилизованных через СМС-рассылку по номеру, указанному на портале государственных и муниципальных услуг.
До этого российские банки попросили Минобороны передавать им данные о лицах, получивших повестки. Таким образом, пояснили представители кредитных организаций, они смогут отказать россиянину в кредите, в чем их обязывает новый закон об уклонистах.
В апреле Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. Теперь реестр учета будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на основании сведений госинформационного ресурса.
Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина
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