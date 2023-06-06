В Госдуме сообщили, что СМС-оповещения о мобилизации не будут приравнены к повесткам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

СМС-оповещения о мобилизации не будут юридически приравниваться к повесткам, сообщил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов в эфире РБК.

"СМС – это не повестка. Это всего-навсего оповещение о том, что повестка сформирована", – объяснил он.

Картаполов заверил, что к ответственности не будут привлекать тех, кто не получил СМС-оповещение.

Он также рассказал, что пока нет готового варианта текста сообщения, однако в нем будет говориться примерно следующее: "Уважаемый Иван Иванович, для вас в реестре военнообязанных сформирована повестка, просьба ознакомиться с ней на "Госуслугах".

Ранее Минобороны РФ выступило с инициативой внести изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Ведомство предложило оповещать мобилизованных через СМС-рассылку по номеру, указанному на портале государственных и муниципальных услуг.

До этого российские банки попросили Минобороны передавать им данные о лицах, получивших повестки. Таким образом, пояснили представители кредитных организаций, они смогут отказать россиянину в кредите, в чем их обязывает новый закон об уклонистах.

В апреле Владимир Путин подписал закон, предполагающий создание единого реестра военнообязанных. Теперь реестр учета будет формироваться военными комиссариатами в автоматизированном режиме на основании сведений госинформационного ресурса.



Рассылка цифровых повесток будет только после постановления кабмина