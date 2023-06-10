Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Добровольческие отряды подпишут контракты с Минобороны РФ до 1 июля. Это предоставит им правовой статус и сформирует единые подходы к организации обеспечения и выполнения задач, заявил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Заключение гражданами контрактов с государством – это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", – цитирует его ведомство в своем телеграм-канале.

Согласно информации, такое решение расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск военными и добровольцами. По словам замминистра, такие меры поспособствуют повышению боевых возможностей и эффективности российских сил в составе добровольческих формирований.

Панков подчеркнул, что за 10 дней апреля на контракт приняли свыше 13,5 тысяч человек. Также он обратил внимание на выполнение плана набора военных на контрактную службу в регионах России.

"Помимо поступления граждан на контрактную службу в ВС РФ, у нас отмечается существенный рост граждан, желающих защищать Отечество в добровольческих формированиях. В настоящее время их более сорока", – указал Панков.

Кроме того, заместитель министра обороны выделил успешное выполнение задачи на линии боевого соприкосновения добровольцами. Он добавил, что это демонстрирует высокую консолидацию общества РФ и стремление россиян внести личный вклад в победу.

Ранее правительство РФ подписало постановление, которое позволит семьям погибших в ходе спецоперации добровольцев получить удостоверение, подтверждающее статус участника СВО. Выдавать документ будут военкоматы российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства.

Будущие контрактники назвали чувство долга перед Родиной причиной своего решения служить