Путин заявил, что цели СВО остаются прежними

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Цели спецоперации на Украине при необходимости корректируются, однако в целом остаются прежними. Об этом во время встречи с военными корреспондентами заявил Владимир Путин.

"Они (цели. – Прим. ред.) меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом, конечно, ничего мы менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер", – цитирует его ТАСС.

В ходе своей речи президент также подчеркнул, что после распада Советского Союза Россия стремилась к хорошим отношениям с другими странами. По его словам, соответствующий настрой сохраняется у нее и сегодня.

Ранее 13 июня Владимир Путин подписал указ, которым разрешил вручать от своего имени медали Нестерова, Ушакова, а также "За храбрость" II степени участникам СВО на Украине.



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