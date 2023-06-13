Путин разрешил от своего имени вручать медали Ушакова и Нестерова бойцам в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Владимир Путин своим указом распорядился вручать от своего имени медали Нестерова, Ушакова, а также "За храбрость" II степени военнослужащим в зоне спецоперации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

До этого вручать подобным образом можно было орден Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский Крест IV степени, медаль "За отвагу" и медаль "За спасение погибавших". Президент указом расширил перечень наград.

Перечисленные медали вручают наиболее отличившимся в процессе выполнения задач СВО бойцам.

Ранее российский лидер назвал военнослужащих, которые сражаются в жестких боевых условиях во время проведения СВО, героями. Об этом он заявил во время посещения военного госпиталя имени Вишневского в Московской области. Путин также предложил военнослужащим, проходящим лечение в госпитале, подумать о дальнейшем обучении по военной линии.



Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского