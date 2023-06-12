Володин поблагодарил военных за защиту страны в День России

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Вооруженные силы (ВС) России, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление украинских войск в зоне спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В поздравлении соотечественникам с Днем России политик уделил особое внимание солдатам и офицерам, защищающим страну и граждан.

"Более недели они, жертвуя собой, успешно отражают контрнаступление войск кровавого киевского режима, поддерживаемых НАТО. Спасибо вам за мужество, героизм и отвагу!" – написал Володин.

Вместе с тем спикер ГД подчеркнул, что Россия – страна трудолюбивых, талантливых и сильных духом людей, которые гордятся историей и культурой государства. Помимо этого, Володин отметил любовь и веру россиян в Отечество.

Ранее о контрнаступлении украинской армии заявил Владимир Путин. По словам главы государства, об этом свидетельствует применение стратегических резервов. При этом президент РФ отметил, что все попытки контрнаступления, которые были предприняты Киевом, оказались провальными.



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