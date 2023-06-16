Экс-разведчик США назвал встречу Путина с военкорами поступком настоящего лидера

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Гавриил Григоров

Встреча с военными корреспондентами показала уверенность и стойкость президента России Владимира Путина. Такую оценку дал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

"Встреча Путина с военными корреспондентами – самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии военного конфликта", – заявил он.

Риттер отметил, что Путин не избегал и не боялся вопросов от военкоров, которые побывали на передовой. Экс-разведчик заявил, что российский президент отвечал на вопросы спокойно и уверенно, как это и подобает настоящему сильному лидеру страны.

По словам Риттера, невозможно даже представить, чтобы президент США Джо Байден сделал бы что-то подобное.

Путин провел встречу с военными корреспондентами 13 июня. Президент сообщил о потерях сторон в ходе СВО, рассказал о ситуации с мобилизованными и контрактниками, а также коснулся темы готовности российской армии и вооружений.

На встрече президент также оценил ситуацию с набором контрактников и добровольцев в ВС РФ. Он охарактеризовал ее пословицей "Русский мужик медленно запрягает, зато быстро едет". По его словам, с начала года в армию удалось привлечь порядка 156 тысяч человек.



Владимир Путин встретился с российскими военкорами