Третий день на Петербургском экономическом форуме – один из самых насыщенных. Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ.

Уже состоялся ряд важнейших двухсторонних встреч и еще предстоит немало громких заявлений о внешнеэкономическом курсе страны и внутренних достижениях. Например, Москва пятый год подряд стала лидером рейтинга инвестклимата в российских регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.