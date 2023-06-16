Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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16 июня, 22:15

Экономика

Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ

Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ

Новости часа: Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике РФ

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Путин заявил о необходимости перейти к суверенной экономике

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Новости часа: Путин даст оценки ситуации в мире на ПМЭФ 16 июня

Третий день на Петербургском экономическом форуме – один из самых насыщенных. Выступление Владимира Путина стало самым длинным за 10 лет ПМЭФ.

Уже состоялся ряд важнейших двухсторонних встреч и еще предстоит немало громких заявлений о внешнеэкономическом курсе страны и внутренних достижениях. Например, Москва пятый год подряд стала лидером рейтинга инвестклимата в российских регионах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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