Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары объявили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оранжевый уровень погодной опасности из-за прогнозируемой жары объявили в Москве в пятницу, 16 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", – говорится в сообщении.

В пятницу воздух в городе может прогреться до 30 градусов. На фоне ожидаемой жары сотрудники столичного управления МЧС РФ рекомендовали москвичам не оставаться долгое время на солнце, надевать одежду в светлых тонах и не пренебрегать головными уборами.

Помимо этого, спасатели посоветовали воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, а также избегать одиночных заплывов.

Из-за жары на станциях и вокзалах Московской железной дороги (МЖД) будут раздавать воду. Раздачу организуют с 12:00. Получить бутылку с питьевой водой можно будет бесплатно.



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