Москвичам будут раздавать питьевую воду на станциях и вокзалах МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В связи с установившейся жаркой погодой в столице на станциях и вокзалах Московской железной дороги (МЖД) будет организована раздача питьевой воды. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем официальном телеграм-канале.

"В городе снова жара, поэтому мы предлагаем вам прохладную питьевую воду. С коллегами из ЦППК раздавать будем в вечерний пик на центральных вокзалах и железнодорожных станциях", – отметили в ведомстве.

Москвичи смогут бесплатно получить бутылку воды на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах. На Ленинградском вокзале раздача питьевой воды начнется уже с 12:00.

Также воду можно получить на железнодорожных станциях Лобня, Подольск, Одинцово, Тушинская, Раменское, Выхино, Пушкино, Мытищи, Домодедово Железнодорожная и Нижегородская.

Дептранс призвал москвичей и гостей столицы не забывать о головных уборах, надевать в жаркую погоду светлую одежду и избегать прямых солнечных лучей.

Ранее МЧС РФ по Москве предупреждало жителей города о повышении температуры воздуха до 30 градусов 16 июня. Гражданам порекомендовали избегать перегрева на солнце и пить больше воды.

В министерстве призвали воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, а также избегать одиночных заплывов.



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