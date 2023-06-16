Москвичам пообещали жаркую погоду в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жаркая и солнечная погода установится в столице в выходные, 17 и 18 июня, рассказал глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

"В выходные дни будет жаркая и солнечная погода. Дневная температура составит 28–29 градусов, без осадков. Ожидается несильный ветер с северных направлений, высокое давление – 750 миллиметров ртутного столба. Живем и радуемся солнцу", – отметил он.

Днем в пятницу, 16 июня, в Москве прогнозируется повышение температуры воздуха до 30 градусов. Горожан призвали быть осторожными, избегать перегрева под солнечными лучами.

В МЧС России по столице гражданам рекомендовали воздержаться от купания и ныряния в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах, а также не совершать одиночные заплывы.

Кроме того, Гидрометцентр России предупредил, что в столичном регионе 16 июня ожидаются метеоусловия, при которых в воздухе может вырасти концентрация вредных веществ.



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