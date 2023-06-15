Раздачу питьевой воды организовали на 18 вокзалах и станциях МЖД из-за жары

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала раздачу питьевой воды на 18 станциях и вокзалах Московской железной дороги из-за жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

"В Москву пришло настоящее лето, температура поднялась до 28 градусов, и стакан воды точно не помешает. Наши сотрудники будут предлагать пассажирам воду сегодня и завтра в вечерний час пик", – говорится в сообщении.

Воду бесплатно раздают на Казанском, Ярославском, Савеловском, Курском, Павелецком, Белорусском и Киевском вокзалах.

Кроме того, воду можно получить на станциях Подольск, Выхино, Нижегородская, Раменское, Пушкино, Мытищи, Одинцово, Тушинская, Лобня, Домодедово, Железнодорожная.

Ранее сообщалось, что синоптики зафиксировали самый теплый день лета в Москве. Отмечается, что воздух на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к 15:00 15 июня успел прогреться до 26,3 градуса.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичи смогут открыть купальный сезон уже в выходные 17–18 июня. При этом, как сказал синоптик, вода прогреется до 20 градусов.

Синоптики предупредили жителей столицы о жаре в ближайшие дни