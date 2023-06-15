Посещение лесов ограничили в Подмосковье 16–19 июня

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Посещение подмосковных лесов будет ограничено с 16 по 19 июня из-за высокой пожарной опасности на фоне жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области со ссылкой на министра правительства региона Георгия Филимонова.

"В связи с установлением на территории земель лесного фонда четвертого класса пожарной опасности <...> с 16 по 19 июня 2023 года мы ограничиваем пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса", – отметил чиновник.

Отмечается, что ограничение будет действовать на территории 16 из 19 лесничеств. Исключения составят Клинское, Бородинское и Егорьевское лесничества, где ситуация с пожароопасностью менее критичная.

В указанный период будет усилено патрулирование лесов, организовано ежедневное дежурство ответственных лиц, а средства пожаротушения переведут в состояние повышенной готовности.

15 июня в Москве стало самым теплым днем с начала лета. В 15:00 главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры до 26,3 градуса.

В пятницу в городе ожидается потепление до 27–29 градусов. В связи с жаркой и маловетреной погодой в столичном регионе 16 июня прогнозируется рост концентрации вредных веществ в воздухе.



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