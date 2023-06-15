Москвичей предупредили о высоком риске лесных пожаров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве впервые в этом году объявили высокий уровень пожарной опасности. Он будет действовать с 16 по 19 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он объяснил, что в данный период с огнем нужно будет обращаться с особой осторожностью, так как "любая небрежность может привести к проблемам". По словам Вильфанда, в Подмосковье в ближайшие дни будет действовать средний и высокий уровни пожарной опасности.

15 июня в Москве стало самым теплым днем с начала лета. В 15:00 главная метеостанция на ВДНХ зафиксировала повышение температуры до 26,3 градуса. Предыдущий максимум – 25,1 градуса – был зарегистрирован 2 июня.

Сообщалось, что в столичном регионе 16 июня ожидаются метеоусловия, при которых в воздухе может вырасти концентрация вредных веществ. Днем воздух прогреется до 27–29 градусов тепла, прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью столбики термометров покажут 11–13 градусов. Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду.

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