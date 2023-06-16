Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям

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Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям.

"Я скажу откровенно, подобный подход мы применяем не часто, но сейчас, когда нарушение обязательств со стороны западный контрагентов стало привычной практикой, считаю правильным пойти навстречу бизнесу в столь остром вопросе, а именно, предлагаю объявить амнистию для бизнеса по вынужденным валютным нарушениям, допущенным в период действия моратория", – сказал он.

Говоря о моратории на штрафы за нарушение валютного законодательства РФ, Путин заявил, что его продлят до следующего года. Он подчеркнул, что штрафы уже были уменьшены, но в данный момент было принято решение полностью убрать их в случае внешних недружественных действий.

Также в России планируется упростить открытие счетов в банке для зарубежных компаний. Президент добавил, что примерно 80% расчетов с Китаем РФ проводит в рублях и юанях, а со странами из Евразийского экономического союза около 90% сделок совершается в рублях.

Во время своего выступления Путин подчеркнул, что страны Запада предпринимают попытки отмены развития "чужого" производства, но в итоге они отменяют собственную деловую репутацию.

Ранее Путин заявлял, что России необходимо пересмотреть регулирование в сфере валютного законодательства и уйти от советских атавизмов.

По мнению президента, в сфере нужно многое менять. Он не исключил, что возможно в вопросе валютного законодательства следует применять другие механизмы.



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