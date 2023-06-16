Путин заявил о рекордно низкой безработице в России

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Безработица в России сейчас находится на таком низком уровне, на котором она не была никогда, заявил Владимир Путин в рамках своего выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Безработица – 3,3%. Такой низкой она еще не была никогда", – отметил он.

Все присутствующие в зале отреагировали на озвученные президентом цифры громкими аплодисментами.

Ранее об исторически низком уровне безработицы сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом России отметил, что зарплаты россиян по итогам 2022 года в номинальном выражении выросли в среднем на 3%, а в реальном – на 13%.

В начале апреля Путин заявил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, а в некоторых направлениях наблюдается нехватка специалистов. Он добавил, что одним из ключевых вопросов на данный момент является преодоление дефицита работников.



Назван уровень безработицы в России