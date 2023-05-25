Сбербанк заявил о росте доходов россиян в 2022 году при их официальном спаде

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Реальные доходы россиян с поправкой на уровень инфляции в 2022 году могли вырасти вопреки официальным данным об их снижении. Об этом сообщает РБК со ссылкой на авторов обзора SberCIB Investment Research "Экономика России" за май.

"Росстат отметил снижение реальных доходов населения на 1,5% с уровня 2021 года. При этом с учетом возросшей недооценки финансовых вложений реальные доходы населения могли вырасти на 1,6% (в 2022 году)", – говорится в сообщении.

Недооценка финансовых вложений – это большое расхождение между данными Центробанка и Росстата о величине инвестиций граждан в финансовые активы в 2022-м. По словам аналитиков, различие оказалось внушительным и составило 5,8 триллиона рублей. В ЦБ отмечали, что чистые финансовые вложения достигли 9,6 триллиона рублей. При этом, по версии Росстата, они составили лишь 3,8 триллиона рублей.

В этой связи, подчеркнули аналитики, Росстат на регулярной основе недооценивает такие финансовые операции. В SberCIB отметили, что они получили данные федеральной службы по чистым финансовым вложениям с помощью расчетного способа на основе баланса денежных доходов, расходов и сбережений граждан за прошлый год.

Так, из сбережений в 5,8 триллиона рублей Росстат вычел вложения в недвижимость (1,8 триллиона рублей), а также расходы на покупку скота и птицы (около 140 миллиарда рублей). Отмечается, что федеральная служба структуру сбережений населения за 2022-й не публиковала в официальном порядке.

После аналитики SberCIB исследовали расхождения в показателях Центробанка и Росстата по основным категориям финансовых вложений. Речь идет об операциях с ценными бумагами, инвестициях в наличную валюту и размере депозитов. Стало известно, что хоть Росстат и увеличил оценки инвестиций россиян в ценные бумаги, они опять отстают от данных ЦБ. По итогу разница составила порядка 2 триллионов рублей.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что зарплаты граждан по итогам 2022 года в номинальном выражении увеличились на 13%, а в реальном – на 3%. В ходе этого же совещания глава Минэкономразвития Максим Решетников также сообщил об улучшении ситуации с ростом доходов россиян.