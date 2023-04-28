Правительство РФ обсудило меры по снижению уровня теневой занятости в стране – СМИ

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Правительство РФ обсуждает дополнительные меры, которые позволят снизить уровень теневой занятости в стране, а организации, выдающие белую зарплату работникам, простимулировать. Об этом сообщает РБК.

Как рассказали два участника стратегической сессии, которая проходила под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина и была посвящена повышению благосостоянию граждан, решение проблемы необходимо, так как в сером секторе зарплаты сотрудников на 30% ниже, чем в формальном.

Источник из кабмина подтвердил информацию, что вопрос о снижении уровня теневой занятости был поднят в правительстве.

Собеседники отметили, что для того, чтобы снизить количество сотрудников, получающих свою заработную плату "в конвертах", было принято решение заняться мониторингом компаний с использованием больших данных. Предлагалось установить KPI по снижению уровня занятости в теневом сегменте в определенных отраслях.

Для выполнения установленных целей кабмин рассмотрел комплекс мер, отметили источники.

На федеральном уровне решить проблему поможет мониторинг компаний и проведение проверок внутри организаций на предмет обнаружения признаков теневой занятости. Для выполнения задач правительство РФ предложило задействовать в решении вопроса Федеральную налоговую службу (ФНС).

Как объяснил один из собеседников, тренд на получение теневой зарплаты снизился, но в стране все еще есть организации, которые выплачивают своим работникам зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

На региональном уровне решить вопрос с теневой занятостью может помочь определение приоритетных отраслей с наибольшим риском такой занятости и установление целевых показателей для ее снижения, рассказали источники.

Собеседники подчеркнули, что правительство РФ обсуждало введение мер поддержки для компаний, которые платят белую зарплату своим сотрудникам.

Ранее Мишустин заявлял, что увеличение МРОТ на 18,5% в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 миллиона россиян. Он добавил, что показатель будет снова проиндексирован 1 января 2024 года. Он подчеркнул, что в стране нельзя допускать ситуации, при которой усердно трудящиеся граждане "едва сводят концы с концами".



Увеличение МРОТ в 2024 году позволит повысить зарплаты 4,8 млн россиян – Мишустин