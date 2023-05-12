Уровень безработицы с начала года снизился в 45 регионах РФ – Голикова

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Уровень безработицы по сравнению с началом этого года снизился в 45 регионах РФ, в 26 субъектах произошел рост. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте сохранился на предыдущей отметке – 3,5%. В целом по итогам первого квартала общий уровень безработицы, измеряемой по методологии МОТ, составил 3,5%", – цитирует ее РИА Новости.

Так, количество работников в простое составляет 30 тысяч человек, что на 53 тысячи ниже, чем в начале 2023 года. Количество сотрудников, работающих неполное время, оценивается в 36 тысяч, что на 40 тысяч ниже показателя начала этого года.

В центрах занятости в настоящее время зарегистрированы 525 тысяч человек, в то время как на портале "Работа России" размещены 1,6 миллиона вакансий.

"Уже порядка 42 тысяч человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям. Первые 3,5 тысячи уже завершили обучение", – добавил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

11 апреля Владимир Путин заявил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, а в некоторых направлениях наблюдается нехватка специалистов. Он добавил, что одним из ключевых вопросов на данный момент является преодоление дефицита работников.

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