Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в РФ и нехватке рабочих рук

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, а в некоторых направлениях наблюдается нехватка специалистов. Об этом заявил Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

"С учетом исторически минимальной безработицы – в целом по стране в 3,5% – по многим направлениям просто не хватает рабочих рук", – передает его слова ТАСС.

Президент добавил, что одним из ключевых вопросов на данный момент является преодоление дефицита работников. На фоне всех событий 2022 года российские предприятия смогли избежать массовых сокращений сотрудников и даже сохранить коллективы, подчеркнул он.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что низкий уровень безработицы в России сохранится надолго. По его словам, гражданам предстоит осуществлять трудовую деятельность в условиях жесткого рынка для работодателей.



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