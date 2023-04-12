Экономист предрек рост зарплат специалистов промпроизводства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В настоящее время зафиксирован всплеск конкуренции за рабочую силу на рынке, особенно это касается классифицированного линейного персонала на промышленном производстве. Специалисты этой сферы могут получить прибавку к зарплате, заявил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

В 2022 году оплата труда снизилась, однако люди сегодня хотят наверстать потерянные доходы, считает эксперт. По его словам, сейчас хорошую работу смогут найти сварщики, фрезеровщики, а также водители и другой персонал. Для сохранения морального климата в коллективе работодателям так или иначе придется повышать зарплаты, подчеркнул Зубец.

"Квалифицированные сотрудники знают себе цену. Если их прессовать, они просто встанут и уйдут, поэтому бизнесу придется повышать зарплаты, к тому же деньги есть. Кто-то получит прибавку на 20%, кто-то – на 10%, а кто-то – на 5%", – поделился он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что в РФ зафиксировали рекордно низкий уровень безработицы. По словам президента, в некоторых направлениях наблюдается нехватка специалистов.

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