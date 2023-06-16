15:10Общество
Голикова заявила об исторически низком уровне безработицы в РФ
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Безработица в России в настоящее время находится на исторически низком уровне, сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Действительно, сейчас уровень безработицы исторически низкий – 2,4 миллиона человек по методологии Международной организации труда", – уточнила она в эфире "России 24".
Уровень безработицы на территории России в апреле обновил исторический минимум и составил 3,3%. По словам Голиковой, база вакансий портала "Работа России" содержит свыше 1,8 миллиона предложений о работе.
В начале мая вице-премьер подчеркнула, что в РФ прикладывают все усилия для обеспечения предприятий кадрами. Власти задействуют все инструменты, которые помогают ускорить мобильность трудовых ресурсов и переподготовку специалистов.
Специалисты отметили низкий уровень безработицы в РФ
Читайте также