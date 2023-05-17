Голикова заявила, что уровень безработицы в РФ сохраняется на низком уровне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5–3,6%, отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Владимира Путина с членами кабмина.

"Продолжает сохраняться на этом низком уровне, но наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами", – передает РИА Новости ее слова.

Голикова рассказала, что сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы обеспечить предприятия кадрами. Для этого используются инструменты, обеспечивающие мобильность трудовых ресурсов и переподготовку специалистов. Вице-премьер также уточнила, что необходимые средства заложены в бюджете.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом России сообщил, что зарплаты россиян по итогам 2022 года в номинальном выражении выросли в среднем на 3%, а в реальном – на 13%.

В начале апреля Путин заявил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, а в некоторых направлениях наблюдается нехватка специалистов. Он добавил, что одним из ключевых вопросов на данный момент является преодоление дефицита работников.

