15:29Общество
Голикова заявила, что уровень безработицы в РФ сохраняется на низком уровне
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уровень безработицы в России сохраняется на низком уровне в 3,5–3,6%, отметила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Владимира Путина с членами кабмина.
"Продолжает сохраняться на этом низком уровне, но наша сейчас задача не сохранение таких данных по безработице, а наоборот, обеспечение кадрами", – передает РИА Новости ее слова.
Голикова рассказала, что сейчас прикладываются все усилия для того, чтобы обеспечить предприятия кадрами. Для этого используются инструменты, обеспечивающие мобильность трудовых ресурсов и переподготовку специалистов. Вице-премьер также уточнила, что необходимые средства заложены в бюджете.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с президентом России сообщил, что зарплаты россиян по итогам 2022 года в номинальном выражении выросли в среднем на 3%, а в реальном – на 13%.
В начале апреля Путин заявил, что безработица в РФ находится на исторически минимальном уровне, а в некоторых направлениях наблюдается нехватка специалистов. Он добавил, что одним из ключевых вопросов на данный момент является преодоление дефицита работников.
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