Мишустин сообщил о росте номинальных зарплат в РФ по итогам 2022 года

Фото: depositphotos/Fascinadora

Зарплаты россиян по итогам 2022 года в номинальном выражении выросли на 13%, а в реальном – на 3%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время совещания правительства с Владимиром Путиным.

"Мы смотрели пока предварительные данные: в реальном – 3%, а в номинальном – примерно 13%. Это за год", – цитирует Мишустина ТАСС.

Об улучшении ситуации с ростом доходов населения в ходе совещания также сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"И кредитование растет по марту на 19%, на 24% – кредиты организациям, жилищный сектор", – добавил он.

Ранее первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал спрогнозировал рост зарплат в РФ до конца года. По его словам, к декабрю работники смогут увидеть прибавку жалования на 5–10%. По мнению Сигала, будет рост зарплат в сфере, которая ориентируется на внутренний спрос.