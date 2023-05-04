Эксперт спрогнозировал рост зарплат до конца года

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В этом году рост зарплат продолжится во многих отраслях, и к декабрю работники смогут увидеть прибавку жалования на 5–10%, сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам первого вице-президента "Опоры России" Павла Сигала, предлагаемая медианная зарплата в мае за год выросла на 24% и стала равной почти 58 тысячам рублей. Это связано с резким повышением зарплат низкооплачиваемых работников, а в этой части рынка труда дефицит кадров наиболее значительный.

По мнению Сигала, будет рост зарплат в сфере, которая ориентируется на внутренний спрос. Речь идет о новых российских брендах, которые заменят ушедшие из России компании. Также востребованной остается сфера IT и промышленность, которая сейчас тоже переориентируется на импортозамещение и сырьевой сектор.

Эксперт считает, что рост в этих секторах экономики обеспечит условия для развития и остальных сфер деятельности.

Ранее помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин заявил, что в текущем году ожидается серьезный рост заработных плат в России. Он уточнил, что по итогам апреля рост составит 10%.

До этого Владимир Путин объяснял необходимость индексации МРОТ важностью создать ощутимый рост реальных зарплат россиян. По его словам, после индексации сумма МРОТ в стране составит 19 242 рубля.

Глава государства напомнил, что в прошлом году МРОТ был повышен дважды суммарно почти на 20%, а с начала текущего года его проиндексировали на 6,3%.



Путин заявил, что индексация МРОТ должна быть выше уровня инфляции