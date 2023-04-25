Орешкин спрогнозировал рост зарплат в РФ на 10% по итогам апреля

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В этом году ожидается рост заработных плат в России. Об этом рассказал помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин в рамках марафона "Знание. Первые". Он уточнил, что по итогам текущего месяца рост составит 10%.

"Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года", – передает ТАСС его слова.

Ранее в Госдуме объяснили причины предстоящего роста зарплат россиян. По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, экономика России стала стабильной после введения санкций, и именно поэтому прогнозируется увеличение зарплат.

До этого Владимир Путин в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" отметил, что реальная зарплата в целом по РФ в 2023 году должна вырасти примерно на 3–5%, а реальные располагаемые доходы населения должны увеличиться на 2–3%.

