Минфин и ЦБ направили в кабмин проект программы долгосрочных накоплений россиян – СМИ

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Минфин и Центробанк (ЦБ) России направили в правительство законопроект о программе долгосрочных сбережений, его рассмотрят на заседании комиссии кабмина по законопроектной деятельности 24 апреля. Об этом со ссылкой на документ и источники сообщает РБК.

Законопроектом планируется финализировать работу по реформе системе накоплений граждан России, которая велась с 2016 года.

Целью реформы является не только создание дополнительного дохода граждан на будущее, но и формирование "подушки безопасности" в случае наступления непредвиденных жизненных ситуаций.

Накопления будут сформированы самими гражданами за счет добровольных взносов и средств ранее созданных пенсионных накоплений. Кроме того, производить взносы смогут и работодатели.

В законопроекте предлагается ввести дополнительные стимулы для участников программы, в том числе, налоговый вычет до 52 тысяч рублей ежегодно при условии уплаты взносов до 400 тысяч рублей. Кроме того, отчисления будут дофинансированы со стороны государства.

Срок софинансирования будет ограничен тремя годами, начиная с года, следующего за годом уплаты гражданином сберегательных взносов. Максимальный размер доплаты от государства, таким образом, составит 108 тысяч рублей.

Государственная поддержка, по словам источника издания, будет доступна для тех граждан, кто вступит в программу в первые три года ее действия. Минимальной суммой вложений для получения стимулирующего взноса в законопроекте предлагают сделать две тысячи рублей.

Для участия в программе гражданину будет необходимо заключить договор с НПФ, при этом возможно будет заключить неограниченное количество договоров долгосрочных сбережений. Внесенные средства будут застрахованы на сумму 2,8 миллиона рублей.

В рамках программы будут представлены два типа выплат – пожизненные и срочные, которые будут назначаться на срок не менее 10 лет. Размер выплат будет рассчитываться путем деления накоплений на коэффициент ожидаемого периода выплат.

Министр финансов России Антон Силуанов ранее заявлял, что если гражданин вложит в систему долгосрочных сбережений около миллиона рублей в год, то получит государственную доплату в размере 36 тысяч рублей и налоговый вычет на 12 тысяч рублей.

"Итого под 50 тысяч рублей. Это прямая выгода и отличие от простого вложения денег [на депозит] в банк", – считает министр.

Ранее сообщалось, что россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до 10-летнего минимума. По состоянию на 1 января 2023 года россияне хранили на вкладах сроком от одного года в общей сложности 7,92 триллиона рублей, тогда как в 2013 году аналогичный показатель составлял 8,39 триллиона рублей.

