Россияне сократили сбережения на долгосрочных вкладах до 10-летнего минимума

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Объем сбережений на долгосрочных вкладах россиян достиг минимального показателя за последние 10 лет. К такому выводу пришли в РБК на основе данных Центробанка РФ.

Так, по состоянию на 1 января 2023 года россияне хранили на вкладах сроком от одного года в общей сложности 7,92 триллиона рублей. Между тем в 2013 году аналогичный показатель составлял 8,39 триллиона рублей.

Отмечается, что в прошлом году совокупный объем "долгих" вкладов в российских банках сократился на треть, или 3,45 триллиона рублей. К этому преимущественно привело падение интереса к валютным вкладам, сбережения на которых сократились более чем вдвое, до 1,18 триллиона рублей. Вложения в рублевые вклады между тем просели примерно на 24%, до 6,74 триллиона рублей.

Ранее стало известно, на что россияне планируют копить в 2023 году. Оказалось, что большинство (57%) будет откладывать деньги на черный день. Еще треть будет копить на мечту, а около 16% – на открытие бизнеса.



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