Путин заявил, что безработица в России остается на рекордно низком уровне

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Целью российских властей является улучшение жизни своих граждан, доходы которых, хоть и скромно, начали расти, отметил Владимир Путин во время совещания с членами правительства.

По словам главы государства, главным показателем развития экономики является динамика доходов россиян. Президент отметил, что заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали увеличиваться в реальном выражении. Однако показатель достаточно скромный, считает российский лидер.

"Реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает на 0,3, 0,4, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличилась на 0,9% к тому же периоду 2021 года", – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Путин рассказал, что инфляция в РФ по итогам марта может опуститься ниже 4%. Президент считает, что она и дальше будет замедляться, а рост реальных доходов россиян ускорится. Глава государства выразил уверенность, что в это вклад внесет повышение МРОТ.

Вместе с этим Путин заявил о рекордно низкой безработице в России. Однако, подчеркнул президент, это не значит, что все проблемы на рынке труда решены. Российский лидер указал на то, что в некоторых регионах уровень безработицы значительно выше среднего по стране показателя.

Ранее стало известно, что число безработных жителей Москвы в 2022 году сократилось на 23%. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, на данный момент на учете в столичных центрах занятости стоят 28,1 тысячи человек.



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