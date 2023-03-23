Стало известно, на что россияне планируют копить в 2023 году

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Более половины (57%) из тех россиян, которые делают накопления, в этом году планируют откладывать деньги на черный день. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании "Ренессанс Жизнь" и сервиса HeadHunter, сообщает RT.

Еще порядка трети респондентов намерены копить на мечту. За ними следуют те, кто откладывает деньги на открытие бизнеса, – таких оказалось 16%. Что касается регулярности внесения средств в "копилку", то 27% делают это при любой возможности, 18% опрошенных откладывают деньги ежемесячно, а 9% – когда получится.

Аналитики также выяснили, на что россияне в итоге потратят накопленные средства. Так, почти половина планирует организовать на них путешествия. 40% вложатся в покупку недвижимости, а 30% пустят деньги на ремонт в квартире. Кроме этого, многие предпочитают тратить накопления на покупку машины и переезд.

Ранее сервис "Работа.ру" выяснил, что москвичи в среднем считают идеальной зарплату в 191 тысячу рублей в месяц. Причем у мужчин зарплатные ожидания в среднем выше, чем у женщин: 205 тысяч рублей против 179 соответственно.



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