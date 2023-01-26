Более 60% россиян предпочитают подрабатывать без статуса ИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Порядка 65% россиян предпочитают подрабатывать без официального оформления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты исследования сервиса "Работа.ру".

Участие в опросе приняли 1 200 человек из разных регионов России. Из них только 30% оформили или планируют зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели (ИП), еще 5% находятся в процессе получения статуса.

Около 65% участников опроса назвали положительным качеством статуса ИП простоту оформления, 55% – минимальную отчетность, 48% – возможность совмещения с основной работой. Еще по 35% отметили положительные стороны ИП в официальном подтверждении налогов и низком налогообложении, 22% – в простоте расчетов с юридическими лицами.

Негативными качествами статуса самозанятого участники опроса назвали налогообложение и сложности, связанные с ним, отсутствие социальных гарантий, невозможность накопления трудового стажа и оплаты больничного.

Ранее выяснилось, что наиболее привлекательным видом деятельности для дополнительного заработка среди россиян считается работа администратора. Вместе с тем жители страны имеют интерес к работе корректором, сборщиком заказов в магазинах и водителем. Подработкой в РФ занимаются около 22% опрошенных.

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