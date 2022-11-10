Эксперт рассказал, как зарабатывать в Москве 170 тысяч рублей в месяц

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Освоение востребованной профессии, работа на нескольких работах и развитие по своему направлению поможет москвичам зарабатывать 170 тысяч в месяц. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Ранее выяснилось, какую сумму хотели бы ежемесячно зарабатывать жители столицы. В среднем специалисты из разных сфер были бы довольны 170 717 рублями.

Довести свой доход до таких цифр можно несколькими способами, говорит Беляев. Один из них – работать на нескольких работах. Но здесь могут быть свои подводные камни, предупреждает эксперт.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если вы начнете работать на нескольких работах, то, конечно, будете получать повышенный доход в два-три раза, но это все за счет вашего здоровья и за счет ваших нервов. То есть нужно очень внимательно смотреть, в чем вы выигрываете и в чем проигрываете.

Другой вариант – сфокусироваться на своей основной работе, совершенствовать навыки и получать новые знания. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой доход, уверен Беляев.

"Для того чтобы продвигаться по карьерной лестнице, нужно обладать более широкими и более глубокими знаниями, организаторскими способностями, умением работать с людьми, так как на более высоких ступенях возникают коммуникации", – указал специалист.

Либо можно освоить профессию, которая предполагает высокий уровень дохода. "Мало того, что нужно овладеть этой профессией. Нужно стараться, чтобы вас еще на эту позицию в какой-то компании приняли. Потому что можно развить в себе навыки, но не обладать достаточными качествами, чтобы вы попали на эту ставку или на эту работу", – объясняет Беляев.

Эксперт советует с осторожностью относиться к вакансиям работодателей, которые предлагают людям высокий заработок, не требуя при этом никаких знаний и опыта.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Если люди стремятся к таким деньгам, они должны проявлять финансовую бдительность. Главное – не попасться в ту ловушку, где вы не только этих денег не заработаете, а еще и должны останетесь даже после продажи квартиры.

Ранее были названы самые привлекательные профессии для подработки серди россиян. В частности, это администратор, редактор и корректор, сборщик заказов в магазинах, водитель, курьер и IT-специалист. Кроме того, граждане рассматривают возможность подработки в соцсетях, а также путем частного преподавания.



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