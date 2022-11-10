15:17Общество
Эксперт рассказал, как зарабатывать в Москве 170 тысяч рублей в месяц
Фото: depositphotos/AndrewLozovyi
Освоение востребованной профессии, работа на нескольких работах и развитие по своему направлению поможет москвичам зарабатывать 170 тысяч в месяц. Об этом Москве 24 рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Ранее выяснилось, какую сумму хотели бы ежемесячно зарабатывать жители столицы. В среднем специалисты из разных сфер были бы довольны 170 717 рублями.
Довести свой доход до таких цифр можно несколькими способами, говорит Беляев. Один из них – работать на нескольких работах. Но здесь могут быть свои подводные камни, предупреждает эксперт.
Другой вариант – сфокусироваться на своей основной работе, совершенствовать навыки и получать новые знания. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице и увеличить свой доход, уверен Беляев.
"Для того чтобы продвигаться по карьерной лестнице, нужно обладать более широкими и более глубокими знаниями, организаторскими способностями, умением работать с людьми, так как на более высоких ступенях возникают коммуникации", – указал специалист.
Либо можно освоить профессию, которая предполагает высокий уровень дохода. "Мало того, что нужно овладеть этой профессией. Нужно стараться, чтобы вас еще на эту позицию в какой-то компании приняли. Потому что можно развить в себе навыки, но не обладать достаточными качествами, чтобы вы попали на эту ставку или на эту работу", – объясняет Беляев.
Эксперт советует с осторожностью относиться к вакансиям работодателей, которые предлагают людям высокий заработок, не требуя при этом никаких знаний и опыта.
Ранее были названы самые привлекательные профессии для подработки серди россиян. В частности, это администратор, редактор и корректор, сборщик заказов в магазинах, водитель, курьер и IT-специалист. Кроме того, граждане рассматривают возможность подработки в соцсетях, а также путем частного преподавания.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!