Риск-менеджер рассказал, как эффективно и быстро копить деньги

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Для того, чтобы побыстрее скопить деньги, необходимо откладывать средства от месячного дохода, рассказал старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос. При этом он подчеркнул, что сумма не должна быть обременительной.

"Для людей со стабильной зарплатой можно откладывать 10–30% от месячного дохода. <...> Если сложно откладывать меньше 10% месячного дохода, лучше для начала приложить усилия для повышения дохода", – приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Если следовать данному правилу, отметил Манжос, то уже через несколько месяцев скопится существенный запас свободных денег. После этого уже можно будет задуматься о том, как их сохранить или инвестировать, указал он.

Также в копилку можно откладывать незапланированные доходы, отметил специалист. Речь идет о подработке или продаже ненужных вещей.

Если же говорить о размере финансовой подушки безопасности, то вполне достаточно суммы, кратной 1–3 месячным доходам, считает Манжос. Он отметил, что запас денег должен обеспечивать возможность комфортного существования в течение полугода.

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк рассказала, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев. Средства, по ее словам, лучше размещать в ликвидные инструменты.



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