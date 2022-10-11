Аналитик рассказала, сколько нужно накопить на черный день

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Во времена экономической нестабильности люди задаются вопросом, сколько нужно накопить денег, чтобы пережить предполагаемую потерю дохода. Сегодня подход к грамотному накоплению изменился и преобразился, утверждает главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк.

"Считается, что финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме, достаточной для оплаты расходов семьи за три-шесть месяцев. Средства лучше размещать в ликвидные инструменты, например наличные деньги, банковские накопительные счета или вклады", – поделилась эксперт в беседе с изданием "Прайм".

По ее словам, сумму нужно скопить такую, чтобы она смогла покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и многое другое. Аналитик утверждает, что для грамотной подушки безопасности следует учитывать два фактора: быструю доступность средств и их сохранность. Ващелюк считает, что непростые схемы инвестиций являются не лучшим вариантов для такого.

Ранее экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев рассказал, что рубль в ближайшее время составит порядка 70 рублей за доллар. Причиной могут стать проблемы с экспортом и санкции. Эксперт отметил, что курс может достигнуть 70 рублей за доллар уже к концу текущего года.

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