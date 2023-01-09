Власти РФ разрабатывают инструмент для долгосрочных накоплений граждан – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк и Минфин РФ разрабатывают новый финансовый инструмент, который будет представлять собой долгосрочные облигации федерального займа без промежуточных купонных выплат. Об этом сообщает РБК.

Создание данного финансового инструмента предусмотрено утвержденной в минувшем декабре стратегией развития финансового рынка до 2030 года. Как утверждает глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, соответствующая работа уже ведется.

Выпуск таких облигаций, как ожидается, станет частью программы долгосрочных сбережений граждан. Согласно плану, введение новых ОФЗ откроет доступ к финансовому рынку людям с невысокими доходами. Кроме того, в них можно будет вложить средства пенсионных накоплений.

Как отмечают эксперты, речь идет о дисконтных ОФЗ: они размещаются по стоимости существенно ниже номинальной и гасятся уже по полной стоимости, из чего и получается доход инвестора. НДФЛ по ним не удерживается, чего нельзя сказать об облигациях с купонными выплатами.

В настоящее время возможные сроки погашения бескупонных ОФЗ, а также размер дисконта еще не установлены. Это может быть сделано в начале текущего года, считает Аксаков.

Ранее сообщалось, что в России может появиться новый вид страхования – долевое страхование жизни (ДСЖ). Предполагается, что ДСЖ совместит страховую защиту и инвестиции. При этом ДСЖ будет предусматривать такие же льготы, как и в добровольном страховании жизни.



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